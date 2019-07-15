Глава Генштаба ВСУ: РФ готовит вторжение сразу с четырех направлений

Российская Федерация готовит вторжение на Украину со стороны Приднестровья, Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.



Сколько продлилась бы война России и Украины

Об этом в интервью украинскому изданию "Новинарня" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

По словам главы Генштаба ВСУ, этот план якобы не является фантастичным — угроза, уверен Хомчак, есть. Существуют, заявляет специалист, также и другие варианты, но они куда менее вероятны.

Руслан Хомчак пообещал, что Вооруженные силы Украины "планируют противодействие".

Глава Генштаба ВСУ также напомнил, что Россия стянула на границы с Украиной большие силы — Москва, уверен Хомчак, "ужасно боится" проникновения европейской демократии на восток.

В интервью изданию "Новинарня" глава Генштаба ВСУ поднял также и тему так называемого "Керченского инцидента". Руслан Хомчак пообещал, что Украина повторит "удачный" прорыв, но не в данный момент.

"Потому что Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив", — заверил корреспондента украинского издания Хомчак.

Напомним, что Керченский пролив не был собственностью только одной Украины и до событий марта 2014 года — значительная его часть принадлежала Российской Федерации и до вхождения в ее состав Крымского полуострова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Business Insider поставило Украину лишь на десятое место рейтинга мощнейших армий Европы.

Читайте также:

Украина волнуется: войны с Россией не избежать.