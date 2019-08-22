В Донецке над зданием Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республикой подняли государственный флаг Российской Федерации.
Об этом сообщает портал "Русская весна".
Отметим, что до этого над зданием развевался флаг ДНР.
Портал "Русская весна" напоминает, что сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага РФ. Возможно, пишут авторы материала, поднятием российского триколора над зданием Народного совета в ДНР отметили праздник.
Напомним, что Донецкая народная республика — непризнанное государство в восточной Европе. После государственного переворота 2014 года на Украине ДНР инициировала процесс отделения от постсоветской республики.
На сегодняшний день население Донецкой народной республики, согласно данным ее властей, составляет 2,3 миллиона человек.
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