Британцы вышли на митинг с требованием отменить военную помощь Украине

У резиденции премьер-министра Великобритании состоялся митинг, участники которого требовали от Лондона прекратить оказывать военную помощь Украине.

Активисты ратовали за прекращение войны на юго-востоке постсоветской республики, уточняет ТАСС.

Участники акции распространяли листовки с информацией о текущей ситуации на Украине. В бюллетенях указывалось на недопустимость сотрудничества Киева с представителями ультраправых националистических организаций, а также обращалось внимание на дискриминацию русскоязычного населения в Незалежной.

Также протестующие требовали от Украины выполнения Минских соглашений.

ТАСС сообщает, что на митинге присутствовала уроженка Донбасса Татьяна Фомина. Женщина покинула Украину в 16 лет и уже несколько десятилетий проживает в Соединенном Королевстве.

Татьяна Фомина пришла на митинг, поскольку сопереживает свои близким и родственникам, проживающим на юго-востоке постсоветской республики.

Ранее британское издание The Guardian писало, что немецкая политическая партия "Альтернатива для Германии" намерена использовать в своем логотипе "секретную нацистскую символику".

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