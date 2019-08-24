Ушел в отставку посол Российской Федерации в Великобритании

Ушел в отставку посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко.

Об этом сообщает официальный сайт российского посольства в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.

Согласно предоставленной информации, 64-летний Яковенко ушел в отставку сегодня, 24 августа.

Напомним, что Александр Яковенко занимал должность посла Российской Федерации в Великобритании с января 2011 года. До этого он занимал пост заместителя глава МИД РФ.