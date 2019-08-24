Ушел в отставку посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко.
Об этом сообщает официальный сайт российского посольства в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.
Согласно предоставленной информации, 64-летний Яковенко ушел в отставку сегодня, 24 августа.
Напомним, что Александр Яковенко занимал должность посла Российской Федерации в Великобритании с января 2011 года. До этого он занимал пост заместителя глава МИД РФ.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.