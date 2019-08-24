В Киеве порассуждали о флаге Украины над Владивостоком и победой над РФ

Украина обязательно победит в "войне" с Россией.

Об этом в ходе своего выступления на выставке "Фактор свободы" в Киеве заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Видеозапись его заявления опубликовал новостной портал "Политнавигатор".

Владимир Омелян прокомментировал недавние слова действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Европейский лидер, напомним, заявил о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

Омелян подчеркнул, что Макрон и прочие считающие также политики правы. Но, отметил он, Европа протянется "от Лиссабона до Владивостока" лишь тогда, когда над Владивостоком будет поднят государственный флаг Украины.

"Мы", заявил также Омелян, победим "в этой очередной украинско-российской битве".