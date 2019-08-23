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Источник Правда.Ру

Госдеп: новые санкции против России вступят в силу с 26 августа

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Государственный департамент США заявил, что второй пакет санкций в отношении России по обвинению в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вступит в действие 26 августа текущего года. Об этом сказано в документе, опубликованном в Федеральном регистре. 

Напомним, первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен против России в августе минувшего года. Поводом стало якобы нарушение Москвой закона США о контроле над химическим и биологическим оружием. 

Новые меры предусматривают ужесточение выдачи лицензий компаниям, продающим России ряд товаров и технологий, запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга РФ. Вашингтон также будет выступить против выдачи всех кредитов или оказания финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций. 

Новые санкции не затронут российские государственные компании, а также вторичный рынок суверенного долга. Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают эксперты. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было провокацией спецслужб Великобритании, поскольку экс-разведчик хотел вернуться в Россию с "опасным компроматом". Такое мнение высказал швейцарский эксперт Майкл Энтони.

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