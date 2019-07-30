Эксперт из Швейцарии заподозрил Великобританию в отравлении Скрипалей

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было провокацией спецслужб Великобритании, поскольку экс-разведчик хотел вернуться в Россию с "опасным компроматом". Такое мнение высказал швейцарский эксперт Майкл Энтони.

По его словам, британские спецслужбы высоко ценили Скрипаля, считая "специалистом по России, и часто обращались к нему за консультациями. В определенный момент сотрудникам разведки понадобилась помощь экс-полковника ГРУ для сбора компромата на президента США Дональда Трампа, отмечает швейцарец.

К тому времени Скрипаль разочаровался своей жизнью в Великобритании и решил вернуться в России. В качестве "платы" за разрешение вернуться на родину он решил взять документы, указывающие на фабрикацию дела о "российском вмешательстве" в выборы США.

Однако британская разведка догадалась, что Скрипаль ведет двойную игру, и решила убрать ненужных свидетелей. Во время посещения ресторана Скрипалей ввели в бессознательное состояние, а затем их перенесли на скамейку на улице. Рядом "случайно" оказался военный медик, который якобы и обнаружил бывшего полковника ГРУ и его дочь, заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в мае Сергей Скрипаль позвонил своей племяннице в Ярославль. Это его первый контакт с родственниками после отравления в Солсбери. На его звонок 9 мая ответил автоответчик, которому Скрипаль рассказал, что хотел поинтересоваться делами своей племянницы, а также здоровьем ее мужа.

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