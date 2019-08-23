Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план признания полуострова российским.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает Крым как территорию без населения, и это возмутительно. По словам сенатора, которые приводит РИА Новости, Киеву сложно сразу признать его российский статус, поэтому нужны компромиссные варианты - постепенное признание.
Цеков констатировал, что если это произойдет, отношения между двумя странами значительно улучшатся, а Украина получит шанс стать цивилизованным и процветающим государством.
Последние заявления Зеленского о Крыме накануне были опубликованы на его официальном сайте.
В телефонных разговорах с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Европейского совета Дональдом Туском было подчеркнуто, что возвращение России в G8 возможно только после "окончания оккупации" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Источник фото: сайт "Единой России"
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