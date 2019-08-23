В Совфеде предложили Зеленскому план признания Крыма российским

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план признания полуострова российским.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает Крым как территорию без населения, и это возмутительно. По словам сенатора, которые приводит РИА Новости, Киеву сложно сразу признать его российский статус, поэтому нужны компромиссные варианты - постепенное признание.

Цеков констатировал, что если это произойдет, отношения между двумя странами значительно улучшатся, а Украина получит шанс стать цивилизованным и процветающим государством.

Последние заявления Зеленского о Крыме накануне были опубликованы на его официальном сайте.

В телефонных разговорах с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Европейского совета Дональдом Туском было подчеркнуто, что возвращение России в G8 возможно только после "окончания оккупации" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Источник фото: сайт "Единой России"

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