Зеленский и Джонсон отметили невозможность возвращения РФ в G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Основной его темой стали заявления о возможности возвращения России в "Большую семерку".

Как сообщается на официальном портале украинскоголидера, политики отметили "невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность".

Они пришли к общему выводу, что пока нельзя вести речь о возвращении нашей страны на "международную площадку, где решаются глобальные проблемы".

Джонсон заверил Зеленского, что эта позиция будет подтверждена в ходе саммита G7, который состоится 24-26 августа во Франции.

Ранее сообщалось, что представители Евросоюза считают возвращение к формату "Большой восьмерки" признаком слабости участников G7. Об этом заявил источник в Совете ЕС.

Источник фото: сайт президента Украины

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