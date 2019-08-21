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Лавров: Россия рассмотрит все обращения, поступившие со стороны G7

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Россия готова рассмотреть обращения любые обращения, которые поступят от G7 по поводу восстановления формата "Большой восьмерки". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Есть G7, они принимают в своем кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там принято, будет предполагать обращение к России, ну, конечно, мы рассмотрим и ответим", - сказал министр на вопрос о вероятности восстановления G8. 

По словам главы МИД России, Владимир Путин еще до начала переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во Франции напомнил, что формата "восьмерки" больше не существует. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что резидент США Дональд Трамп и его французский коллега намерены пригласить Россию на следующую встречу G7, которая пройдет в 2020 году в башне "Трамп-Тауэр". По словам американского лидера, он считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России, так как ее касаются многие вопросы. 

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