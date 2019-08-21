Лавров: Россия рассмотрит все обращения, поступившие со стороны G7

Россия готова рассмотреть обращения любые обращения, которые поступят от G7 по поводу восстановления формата "Большой восьмерки". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Есть G7, они принимают в своем кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там принято, будет предполагать обращение к России, ну, конечно, мы рассмотрим и ответим", - сказал министр на вопрос о вероятности восстановления G8.

По словам главы МИД России, Владимир Путин еще до начала переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во Франции напомнил, что формата "восьмерки" больше не существует.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что резидент США Дональд Трамп и его французский коллега намерены пригласить Россию на следующую встречу G7, которая пройдет в 2020 году в башне "Трамп-Тауэр". По словам американского лидера, он считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России, так как ее касаются многие вопросы.

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