Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон намерены пригласить Россию на следующую встречу G7, которая пройдет в 2020 году в башне "Трамп-Тауэр". По словам американского лидера, он считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России, так как ее касаются многие вопросы.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН, дипломат Юрий Рубинский рассказал "Правде.Ру" о том, стоит ли России возвращаться в это время и в такую компанию?

"Вопрос о присутствии России в G7 возник, безусловно, в связи с украинским кризисом. Кто там больше заинтересован или меньше, Россия или G7, это вопрос открытый, конечно. Путин говорил об этом - он напомнил о формате G20 (где есть и те, кто фигурирует в G7), и другие - где есть не самые маленькие страны, такие как Китай и Индия. Но о самом формате "семерки" он не отозвался как о чем-то излишнем", - считает эксперт.

По его мнению, Россия не являлась инициатором своего ухода из "семерки", поэтому Москва готова рассмотреть предложения новых форматов общения, но только "с учетом и наших, и обоюдных интересов".

"Кроме того, в самой G7 ситуация не самая простая. Все помнят, что произошло на предыдущей сессии - когда Трамп хлопнул дверью, уехал раньше времени и вообще отказался подписывать заключительное коммюнике. Еще неизвестно кто будет представлять Италию - потому что премьер-министр подал в отставку. И самое главное - как собирается вести себя Трамп, ведь это тоже никому никогда неизвестно", - заключил Юрий Рубинский.

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