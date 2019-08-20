Встреча действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона в целом прошла позитивно.
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Специалист отметил, что собеседники во многом не соглашались друг с другом, но "последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все проблемы".
Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошли в конструктивном и доверительном ключе, считает Дмитрий Песков.
Встреча глав России и Франции прошла вчера, 19 августа, в резиденции в Форте Брегансон. Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии, Ливане, Иране, пожары в Сибири и встречу в "нормандском формате" по урегулированию проблем на Украине.
Напомним, что не так давно президент Франции Эмманюэль Макрон стал одним из виновников раскола Европейского союза.
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