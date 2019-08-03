Трамп: мешавшая отношениям США и РФ "охота на ведьм" мертва

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь хорошие дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

Глава государства заявил, что Вашингтон якобы прикладывает все необходимые усилия для восстановления крепких и доверительных отношений с Москвой. Многое не получается, признал Дональд Трамп.

Взаимодействию России и США, объяснил американский президент, мешало расследование "российского вмешательства" специального прокурора Соединенных Штатов Америки Роберта Мюллера.

Дональд Трамп назвал данное расследование "фейковой охотой на ведьм". На сегодняшний день проблема, мешавшая отношениями США с Россией, "мертва", подчеркнул глава государства.

Напомним, что Демократическая партия Соединенных Штатов Америки подала в суд на правительство Российской Федерации и штаб Дональда Трампа. Американские демократы тогда заявили, что стороны якобы причастны к хакерским атакам, целями которых было продвижение Трампа в предвыборной гонке.

Суд же, отметим, пришел к выводу, что аргументы Демократической партии США не имеют юридического веса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие Соединенных Штатов Америки в Арктике.

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