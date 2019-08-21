Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сообщил, что верхняя палата российского парламента не одобряет возвращение в G8.
Косачев напомнил, что Россию исключили из формата G8 из-за событий в Крыму и Донбассе, однако с тех пор позиция западных партнеров по этим вопросам не изменилась. Парламентарии предлагают полностью изменить формат "большой восьмерки".
Сенатор предложил подключить к формату российских партнеров, например, Китай и Индию. Более того, по мнению Косачева, эти страны имеют полное право войти в G8.
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