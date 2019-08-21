В Совфеде считают, что приглашение России в G8 - это ловушка

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сообщил, что верхняя палата российского парламента не одобряет возвращение в G8.

Косачев напомнил, что Россию исключили из формата G8 из-за событий в Крыму и Донбассе, однако с тех пор позиция западных партнеров по этим вопросам не изменилась. Парламентарии предлагают полностью изменить формат "большой восьмерки".

Сенатор предложил подключить к формату российских партнеров, например, Китай и Индию. Более того, по мнению Косачева, эти страны имеют полное право войти в G8.