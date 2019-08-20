Очередная встреча лидеров стран Большой семерки может завершиться без подписания совместного коммюнике.
Об этом сегодня, 20 августа, сообщает NHK — японское общественное телевидение.
Напомним, что встреча глав стран G7 пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице, Франция. Официальный Париж объявил, что его темой станет борьба с неравенством.
NHK отмечает, что подписание совместного коммюнике — официального сообщения — может не произойти из-за наличия серьезных разногласий государств по вопросам торговли и борьбы с глобальным потеплением.
Отметим, что это станет первым подобным случаем с момента основания международного клуба в 1975 году.
На сегодняшний день, напомним, в G7 входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония.
В рамках саммита G20 в Японии президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тайно поговорили о гибели малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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