NHK: саммит G7 может завершиться без подписания совместного коммюнике

Очередная встреча лидеров стран Большой семерки может завершиться без подписания совместного коммюнике.

Об этом сегодня, 20 августа, сообщает NHK — японское общественное телевидение.

Напомним, что встреча глав стран G7 пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице, Франция. Официальный Париж объявил, что его темой станет борьба с неравенством.

NHK отмечает, что подписание совместного коммюнике — официального сообщения — может не произойти из-за наличия серьезных разногласий государств по вопросам торговли и борьбы с глобальным потеплением.

Отметим, что это станет первым подобным случаем с момента основания международного клуба в 1975 году.

На сегодняшний день, напомним, в G7 входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония.

В рамках саммита G20 в Японии президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тайно поговорили о гибели малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

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