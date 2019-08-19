Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве. По его словам, российские граждане имеют право на проведение мирных протестов, а задача власти - организовать безопасность этих акций.

Также российский лидер призвал участников акций "не доводить ситуацию до абсурда" и не допускать столкновений с властями. Путин подчеркнул, что не хотел бы, чтобы протесты в Москве стали похожи на акции "желтых жилетов" во Франции, в ходе которых погибли несколько человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что известный журналист Андрей Караулов предрек начало майдана в Москве 25 августа. Он опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве. Он утверждает, что московские власти разрешат провести акцию протеста 25 августа на проспекте Академика Сахарова, поскольку чиновники объективно оценивают политический кризис, который назревает вокруг выборов в Мосгордуму.

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