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Источник Правда.Ру

Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков

Политика print

Согласованный митинг «оппозиционеров», прошедший сегодня в Москве, вернее было назвать фрик-шоу с участием ЛГБТ-активистов, трансвеститов и цыган. 

Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков. 404084.jpeg

Организацией митингов занялись самовыдвиженцы от команды Навального после того, как их не допустили к участию в выборах в связи с тем, что они не смогли собрать нужное количество голосов в свою поддержку. Однако те не захотели признать свою вину и стали призывать людей на митинги, надеясь попасть в списки кандидатов незаконным путем. 

Сегодняшняя акция на площади Сахарова, в отличие от двух  предыдущих, была санкционированной. Но митингом ее назвать было трудно. Участие в акции блогеров-русофобов, рэперов, пропагандирующих наркотики и убийства, а также различных второсортных актеров превратили ее в шоу, так как привлекли соответствующую публику: фриков, представителей ЛГБТ-сообществ, алкоголиков. 

Были на мероприятии замечены даже уроженцы далекой Ямайки. Как оказалось, они пришли на площадь, чтобы поддержать права чернокожих. К выборам в Мосгордуму у них вопросов не было. 

Не остались в стороне и украинские активисты, мечтающие о майдане в России. Они принесли с собой флаг Украины и спровоцировали локальные столкновения с митингующими.

Охотно давали интервью многочисленным  журналистам бомжеватые личности в состоянии алкогольного опьянения. 

Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков. 404085.jpeg

Оживление в ряды протестующих вносили  цыгане, организовавшее свое песенно-музыкальное шоу. 

И, конечно же, не обошлось без трансвеститов в женской одежде с ярко-розовыми волосами.

Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков. 404086.jpeg

Акция на площади Сахарова показала, что самовыдвиженцы, раз за разом организующие митинги и нелегальные шествия, окончательно превратили  протестное движение в шоу фриков. Интерес к ним проявляют лишь сомнительные персонажи, которым хочется всегда и везде привлекать к себе внимание. 

Аналогичная картина была и в Петербурге, где на улицу вышли столь же эпатажные личности. Видео всех «сливок», пришедших на митинги в обоих городах можно увидеть на видео.

Напомним, что Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Алексей Навальный находятся под административным арестом за организацию незаконных митингов.

Любовь Соболь пока еще остается на свободе. За трехкратное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ она оштрафована на сумму в 630 тысяч рублей. Кроме того, юрист ФБК и ее коллеги проходят по уголовным делам, по статьям 141 и 212.

Сегодня Соболь снова была задержана в связи с обращением в полицию одного из организаторов митинга - Дениса Шендеровича. В своем заявлении он указал, что Соболь готовила провокации по завершении санкционированной акции.

 

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