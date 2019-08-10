Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков

Согласованный митинг «оппозиционеров», прошедший сегодня в Москве, вернее было назвать фрик-шоу с участием ЛГБТ-активистов, трансвеститов и цыган.

Организацией митингов занялись самовыдвиженцы от команды Навального после того, как их не допустили к участию в выборах в связи с тем, что они не смогли собрать нужное количество голосов в свою поддержку. Однако те не захотели признать свою вину и стали призывать людей на митинги, надеясь попасть в списки кандидатов незаконным путем.

Сегодняшняя акция на площади Сахарова, в отличие от двух предыдущих, была санкционированной. Но митингом ее назвать было трудно. Участие в акции блогеров-русофобов, рэперов, пропагандирующих наркотики и убийства, а также различных второсортных актеров превратили ее в шоу, так как привлекли соответствующую публику: фриков, представителей ЛГБТ-сообществ, алкоголиков.

Были на мероприятии замечены даже уроженцы далекой Ямайки. Как оказалось, они пришли на площадь, чтобы поддержать права чернокожих. К выборам в Мосгордуму у них вопросов не было.

Не остались в стороне и украинские активисты, мечтающие о майдане в России. Они принесли с собой флаг Украины и спровоцировали локальные столкновения с митингующими.

Охотно давали интервью многочисленным журналистам бомжеватые личности в состоянии алкогольного опьянения.

Оживление в ряды протестующих вносили цыгане, организовавшее свое песенно-музыкальное шоу.

И, конечно же, не обошлось без трансвеститов в женской одежде с ярко-розовыми волосами.

Акция на площади Сахарова показала, что самовыдвиженцы, раз за разом организующие митинги и нелегальные шествия, окончательно превратили протестное движение в шоу фриков. Интерес к ним проявляют лишь сомнительные персонажи, которым хочется всегда и везде привлекать к себе внимание.

Аналогичная картина была и в Петербурге, где на улицу вышли столь же эпатажные личности. Видео всех «сливок», пришедших на митинги в обоих городах можно увидеть на видео.

Напомним, что Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Алексей Навальный находятся под административным арестом за организацию незаконных митингов.

Любовь Соболь пока еще остается на свободе. За трехкратное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ она оштрафована на сумму в 630 тысяч рублей. Кроме того, юрист ФБК и ее коллеги проходят по уголовным делам, по статьям 141 и 212.

Сегодня Соболь снова была задержана в связи с обращением в полицию одного из организаторов митинга - Дениса Шендеровича. В своем заявлении он указал, что Соболь готовила провокации по завершении санкционированной акции.