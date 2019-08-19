Андрей Караулов предрек начало майдана в Москве 25 августа

Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве. Он утверждает, что московские власти разрешат провести акцию протеста 25 августа на проспекте Академика Сахарова, поскольку чиновники объективно оценивают политический кризис, который назревает вокруг выборов в Мосгордуму.



Прелюдия к майдану. О Путине и митинге 25 августа 2019 года на проспекте Академика Сахарова

Караулов утверждает, что даже в случае отказа в регистрации митинга на улицы Москвы выйдут ориентировочно 70 тысяч человек. Журналист ссылается на последнюю акцию протеста, которая собрала 50 тысяч человек, согласно официальному счетчику, хотя многие участники акции заходили со дворов.

Андрей Караулов подчеркивает, что даже на площади независимости в Киеве во время антиправительственных протестов в 2014 году собиралось не более 35 тысяч человек, поскольку майдан не может вместить больше людей. Последний раз на территории Европы 50 тысяч человек поднимались в Гданьске и Варшаве во время недовольства рабочих.

Примечательно, что протестующие уже отходят от первоначальной темы выборов в Мосгордуму и начинают поднимать все более острые вопросы. Например, мусорную проблему. Все это, по мнению Караулова, ведет к тому, что кто-то пытается разрушить политический имидж мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы узнать кто за этим стоит, журналист хочет встретиться с Геннадием Гудковым - отцом Дмитрия Гудкова, который сейчас находится в Болгарии.

В опубликованном видео Андрей Караулов задается вопросом, кто на самом деле ведет диалог с российской молодежью. Журналист приводит вполне конкретные вопросы. Например, показывает обращение девушки из ЛДПР, которая высказала правду на совещании с молодежью, организованном при содействии администрации президента.

Девушка начала с того, что 8% негативно заряженного населения страны достаточно, чтобы осуществить государственный переворот. Затем она начинает перечислять актуальные проблемы молодежи: коррупция, острая нехватка рабочих мест, и другие. В завершении своего выступления девушка говорит, что современная молодежь - это "взрывоопасная смесь", которую можно легко привести в детонацию с помощью денежных вливаний.

Караулов задает вполне логичный вопрос - кто додумался подсказать Владимиру Путину ехать в Крым к байкерам в тот день, когда более 50 тысяч человек вышли на акцию протеста в Москве?Журналист обращает внимание на то, что майдан в Киеве начинался очень похожим образом, когда общество требовало конкретных ответов, а власти не хотели реагировать.

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