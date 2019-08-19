Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал усилить идеологическую работу в связи с грядущими президентскими и парламентскими выборами.
Об этом сообщает пресс-служба главы постсоветской республики.
Речь идет как о работе со СМИ, так и, например, о лекциях в вузах, отметил действующий президент Белоруссии.
Но "все закрывать и запрещать" не нужно, отметил Александр Лукашенко. Необходимо лишь изложить позицию власти и позицию президента.
Напомним, что выборы в верхнюю палату парламента Белоруссии и Палату представителей пройдут 7 и 17 ноября текущего года соответственно.
Выборы главы постсоветской республики, скорее всего, состоятся в августе следующего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.