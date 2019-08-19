Лукашенко потребовал провести идеологическую работу со СМИ и в вузах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал усилить идеологическую работу в связи с грядущими президентскими и парламентскими выборами.

Об этом сообщает пресс-служба главы постсоветской республики.

Речь идет как о работе со СМИ, так и, например, о лекциях в вузах, отметил действующий президент Белоруссии.

Но "все закрывать и запрещать" не нужно, отметил Александр Лукашенко. Необходимо лишь изложить позицию власти и позицию президента.

Напомним, что выборы в верхнюю палату парламента Белоруссии и Палату представителей пройдут 7 и 17 ноября текущего года соответственно.

Выборы главы постсоветской республики, скорее всего, состоятся в августе следующего года.