Британец разогнался на велосипеде до 280 км/ч и побил мировой рекорд

Житель Великобритании поставил новый мировой рекорд скорости на велосипеде. Ему удалось разогнаться до 280 километров в час. Прошлый мировой рекорд просуществовал 24 года.

Примечательно, что для достижения результата британец использовал автомобиль Porshe Cayene, который ехал впереди него и уменьшал сопротивление воздуха для велосипедиста. Для установления рекорда Нил Кэмпбелл использовал аэродром в графстве Северный Йоркшир.

Однако Кэмпбеллу удалось побить рекорд скорости на велосипеде только среди мужчин. Общим лидером по скорости остается американка Дениз Мюллер-Коронек, которая проехала по высохшей поверхности озера в штате Юта со скоростью 296 километров в час.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пределе биомеханических возможностей человека. Эксперты уже давно говорят о том, что спорт превратился в соревнования фармацевтов. К процессу уже подключились и генетики, которые сейчас заняты выращиванием особей с отдельными параметрами, далеко превосходящими среднечеловеческие. Однако и перед теми и перед другими в полный рост встанет именно проблема биомеханических ограничений опорно-двигательного аппарата человека.

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