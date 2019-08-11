Испания — одно из государств с самой низкой долей граждан, готовых отправиться на войну для защиты своей родины.
Об этом, ссылаясь на результаты опроса института Гэллапа, сообщает испанское издание ABC. es.
Всего 21% испанцев, пишут авторы материала, взялся бы за оружие ради спасения своей страны в гипотетической войне.
Но это, сообщает ABC. es, не самый низкий показатель в Европе. В Италии готовы отправиться на войну для защиты своей родины лишь 20% населения, в Бельгии — 19%, в Германии — 18%, в Нидерландах — 15%.
Одни из самых высоких показателей по Европе отмечены в Финляндии и Швеции. Там, сообщает ABC. es, на войну ради спасения своей страны готовы отправиться 74% и 55% местного населения соответственно.
Во Франции и Великобритании, например, показатели меньше, но все же выше, чем у Германии, или же, например, Бельгии. Согласно результатам опроса института Гэллапа, за свободу и независимость своей страны готовы воевать лишь 27% подданных Британии и 29% жителей Франции.
Рекордсменом по количеству человек, готовых воевать за свою страну, стало Марокко. Там взялись бы за оружие ради спасения своей родины 94% граждан.
В Соединенных Штатах Америки готовы вступить в войну 44% населения, в Российской Федерации — 59%, в Китайской Народной Республике — 71%, в Индии — 77%, а в Пакистане — 89%, сообщает ABC. es.
Ранее американское аналитическое агентство The National Interest спрогнозировало, как будет развиваться неядерная война между Россией и НАТО.
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