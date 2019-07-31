В Европе обвинили завод "Маяк" в радиоактивном заражении в 2017 году

Научный журнал PNAS опубликовал статью, в которой обвинил российский завод "Маяк" в утечке опасных радиоактивных веществ в 2017 году. В октябре 2017 года над Европой было обнаружено гигантское радиоактивное облако, которое превышало радиационный фон в 1000 раз.

Тогда исследователи не смогли определить источник утечки рутения-106. Сейчас специалисты сошлись во мнении, что утечка произошла в Челябинской области на производственном объединении "Маяк", которое входит в "Росатом". Представители "Росатома" опровергали свою причастность к утечке еще в 2017 году. По их словам, рутений-106 мог выделиться из сгоревшего в земной атмосфере спутника.

Под статьей в журнале подписалось более 60 авторитетных ученых со всего мира, которые провели исследование и определили, что источником радиоактивного загрязнения был именно завод "Маяк", а не космический спутник.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что школьников привлекали для очистки территории завода "Маяк". Примечательно, что это произошло сразу после аварии на производстве.

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