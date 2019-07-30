Вероятный организатор терактов 9/11 согласился на сделку с США

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед готов дать показания против Саудовской Аравии, если власти США не будут требовать для него смертной казни.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы, представители родственников погибших потребовали взять показания у троих из пяти задержанных по делу о терактах 11 сентября. По словам защитника Мохаммеда, он не согласится на показания "в настоящее время". Однако "основным фактором" для принятия решения послужит характер обвинений. При отсутствии потенциального смертного приговора будет возможно широкое сотрудничество, подчеркнул адвокат.

В свою очередь представитель правительства Саудовской Аравии отказался от комментариев американским журналистам.

Напомним, родственники жертв терактов 11 сентября обвиняют правительство Саудовской Аравии в поддержке террористов. В 2001 году они захватили несколько самолетов и направили на Всемирный торговый центр и Пентагон. Жертвами атак стали почти 3 тысячи человек.