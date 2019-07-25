Реставратор рассказал о возможном обрушении Нотр-Дама

Главный архитектор, который руководит восстановлением Нотр-Дама, Филипп Вильнев рассказал о риске обрушения сводов собора. По его словам, строителям пока не удалось подобраться к потолку ни сверху, ни снизу, поэтому вероятность обрушения сохраняется и по сей день. Реставраторы принимают попытки подобраться к потолку еще с апреля текущего года.

Вильнев пояснил свою точку зрения. Во время тушения пожара в соборе Парижской богоматери камень впитал в себя очень много воды, но сейчас дневная температура в Париже превышает 30 градусов по Цельсию, поэтому вода из камня испаряется. Из-за этого некоторые швы кладки могут потерять свои связующие свойства, что приведет к обрушению потолка.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал о пожаре в соборе Парижской Богоматери. По сообщениям представителей французских властей, удалось спасти основную конструкцию здания, а также две башни собора. Во время борьбы с огнем пострадал один пожарный.

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