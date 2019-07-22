Лукашенко назвал Украину общеевропейской бедой

Европейский союз должен оказать помощь в стабилизации остановки на Украине, поскольку это "общеевропейская беда". Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Евросоюз предложил украинским властям пойти на сближение с Европой, а значит - несет полную ответственность за происходящее в этой стране.

"Эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы, живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить", - заключил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко сделал заявление о том, что Украина пошла по "кривому пути", но скоро вернется. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске.