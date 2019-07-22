Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился", - сказал он и добавил, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса нарушает минские соглашения и является спланированной провокацией.

Напомним, в начале июня украинские депутаты предложили конфисковывать имущество у тех граждан ДНР и ЛНР, которые перешли в российское гражданство добровольно.

Указ об упрощенном получении гражданства президент России Владимир Путин подписал в апреле текущего года. Такое решение было принято в связи с тем, что многие жители Донбасса не могут нормально перемещаться.