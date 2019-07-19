Меркель: Европу беспокоят отношения России с правыми партиями Евросоюза

Отношения Российской Федерации и правопопулистских партий в Европейском союзе вызывают беспокойство в Европе.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам немецкого канцлера, государства Европы наблюдают за тем, как Россия оказывает "правоориентированным", популистским европейским политическим партиям "сильную поддержку".

Ангела Меркель отметила, что этот факт вызывает беспокойство у Европы.

Канцлер Германии указала на то, что Италия должна прояснить обстоятельства недавнего скандала с предполагаемым финансированием Российской Федерации итальянской правой политической партии "Лига Севера".

Напомним, что поводом для скандала послужило появление в СМИ информации, согласно которой приближенный вице-премьера Италии Маттео Сальвини Джанлука Савоини и еще несколько граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России о заключении сделки по поставке топлива в Италию.

Итальянская прокуратура, отметим, открыла расследование о предполагаемом финансировании "Лиги Севера" Москвой.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков тогда, напомним, опроверг информацию о переговорах представителей Российской Федерации с членами итальянской партии о ее финансировании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий депутат раскритиковал Ангелу Меркель за отсутствие желания налаживать отношения с Москвой.

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