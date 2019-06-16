Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает слишком мало для того, чтобы вывести из кризиса дипломатические взаимоотношения Москвы и Берлина.
Об этом накануне своего визит в Российскую Федерацию заявил заместитель главы германо-российской группы Бундестага Грегор Гизи.
По его мнению, нынешний уровень сотрудничества России и Германии не соответствует "ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития" двух государств.
Грегор Гизи заявил, что правительство Ангелы Меркель "делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже на протяжении многих лет".
Гизи отметил, что Меркель необходимо сосредоточиться на немецких и общеевропейских интересах в отношении РФ, а не выступать в числе сторонников агрессивной внешней политики Соединенных Штатов Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон — давний и близкий соратник Германии и Ангелы Меркель — призвал государства Европейского союза объединиться против США, РФ и Китая.
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