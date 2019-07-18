В США в один день скончались супруги, которые прожили в совместном браке 71 год. Мэрилин и Герберт Делегейл поступили в больницу вместе по причине ухудшения здоровья. Первым умер Герберт, а через 12 часов ушла из жизни и Мэрилин Делегейл.
Издание The Daily Mail разузнало, что супруги познакомились еще в 1947 году в небольшом кафе, где работала Мэрилин. С тех пор они были всегда вместе. За долгую совместную жизнь они воспитали 6 детей. На момент смерти у супругов было 16 внуков, 23 правнуков и 3 праправнука.
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