ЕСПЧ не передал права на телеканал "Рустави-2" соратникам Саакашвили

Европейским суд по правам человека отменил свое решение о приостановке постановления Верховного суда Грузии по искам владельцев телеканала "Рустави-2". Это означает, что ЕСПЧ поддержал возвращение телеканала в собственность его законного владельца Кибара Халваши.

Ранее Халваши обращался в Верховный суд Грузии с иском, в котором утверждал, что во время президентства Саакашвили, его близкие друзья братья Карманишвили заставили его продать телеканал "Рустави-2" за бесценок. Экс-владелец телеканала смог предоставить необходимые доказательства и суд постановил вернуть ему телеканал.

Братья Карманишвили обратились в ЕСПЧ, чтобы оспорить решение Верховного суда Грузии. На время рассмотрения их иска решение грузинского суда о возвращении "Рустави-2" Халваши было заблокировано. После разбирательства Европейский суд по правам человек поддержал передачу телеканала Халваши.