Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сделать первый шаг к окончанию конфликта в Донбассе. Он предложил срочно обменять 24 украинских моряка, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Зеленский сообщил журналистам детали телефонного разговора с президентом России, который состоялся 11 июля. По его словам, он очень нервничал перед звонком, поскольку западные партнеры рекомендовали ему не связываться с Владимиром Путиным. В процессе переговоров выяснилось, что у Москвы и Киева абсолютно разные списки военнопленных, удерживаемых в ДНР и ЛНР.
После разговора Владимир Зеленский не понял одного, почему его предшественник - Петр Порошенко не сделал ни единого шага для урегулирования конфликта в Донбассе.
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