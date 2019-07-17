Американка сама вернула автомобиль, который у нее угнали

Жительница штата Миссури Даниэль Рено стала жертвой автоугонщицы. Ее внедорожник Toyota 4Runner угнали с автозаправки. Как и полагается в таких ситуациях, женщина подала заявление в полицию. Там ей пообещали найти машину и отправили домой.

Но домой Даниэль Рено не отправилась. В ней проснулся детектив и она решила сама разыскать преступника. В угнанной машине находились банковские карты женщины и мобильный телефон. Более того, угонщица неоднократно пользовалась кредитной карты владелицы автомобиля, что позволило ее отследить.

Даниэль Рено прибыла на заправку, которую только недавно покинула преступница на ее внедорожнике. Одна из сотрудник заправки рассказала, что угонщица обмолвилась, что собирается поехать в кафе перекусить. Владелица автомобиля направилась в ближайшее кафе, где и обнаружила свою машину. Она села в авто и уехала, предварительно сообщив полиции местонахождение преступницы.