Грузины нарушили границу с Азербайджаном и напали на пограничников

Небольшая группа грузин нарушила государственную границу Азербайджана и напала на пограничный наряд. В связи с инцидентом в азербайджанский МИД был срочно вызван посол Грузии. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Лейла Абдуллаева.



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Как уточняет агентство РИА "Новости" со ссылкой на данные пограничной службы Азербайджана, граждане Грузии "совершили инцидент" против пограничного отряда.

"Группа из Грузии, нарушив границу, совершила нападение на пограничный наряд, несущий службу вблизи комплекса "Кешикчидаг", оскорбив их нецензурными словами. Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД, у него были потребованы разъяснения в связи с ситуацией", - сказала Абдуллаева.

Она добавила, что произошедшее на границе вызывает "глубокое сожаление", поскольку противоречит "духу стратегического партнерства Азербайджана и Грузии".

"Мы расцениваем это как провокацию. МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом", - заключила представитель ведомства.