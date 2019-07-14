В Чернобыле найден заброшенный радиоактивный грузовик

В зоне Чернобыльской атомной электростанции обнаружен опасный радиоактивный объект.



Жители воронежского села заплатят из своего кармана за проверку питьевой воды на радиацию / Новости от 11.12.2018 22:16

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Речь идет о брошенном перевернутом грузовом автомобиле марки ЗиЛ. Специалисты назвали машину с повышенным уровнем радиации "опасной находкой".

Украинские средства массовой информации — например, издание Страна. Ua — отмечают, что осевшая на грузовике со времен аварии на АЭС пыль лишь увеличивает уровень радиации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценкам сайта IMDB.

Читайте также:

"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов.