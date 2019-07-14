В зоне Чернобыльской атомной электростанции обнаружен опасный радиоактивный объект.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Речь идет о брошенном перевернутом грузовом автомобиле марки ЗиЛ. Специалисты назвали машину с повышенным уровнем радиации "опасной находкой".
Украинские средства массовой информации — например, издание Страна. Ua — отмечают, что осевшая на грузовике со времен аварии на АЭС пыль лишь увеличивает уровень радиации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценкам сайта IMDB.
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