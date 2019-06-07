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Автор Инга Крылова

"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов

Культура print

В сериале "Чернобыль" есть и отличная картинка, и жизненная правда о том непростом времени. Чего там точно нет, так это картинных героев, в одиночку вытаскивающих на своих плечах страну из катастрофы.


Дети Чернобыля: Жизнь после смертей

Я обычно не смотрю сериалы. Но "Чернобыль" посмотрела. Может, из-за поразительной разницы во мнениях по его поводу. Как будто люди смотрят какие-то разные фильмы, Кто-то видит там только очередную "клюкву", кто-то радостно подхватил высказывание сценаристки о том, что в сериале нет ни одного темнокожего актера, и оттоптался на этой теме (кстати, один настоящий темнокожий ликвидатор таки нашелся и в Сети можно прочитать его интервью). Потом мгновенно дело дошло, естественно, до американской "русофобии", и тут уж всякие кликуши закудахтали в полный голос, брызгая ядовитой слюной и утирая патриотические слезы.

Когда появилось сообщение, что "Чернобыль" во всем мире обогнал по популярности "Игру престолов", я поняла, что пора смотреть. И знаете, что я увидела?

Прежде всего, удивительную реалистичность картинки и по предметам, и по свету. Наш убогий советский быт воспроизведен в деталях удивительно точно и, я бы сказала, с большой любовью. Но от этого голливудского качества совершенно не пострадала убедительность изображения, потому что создатели умудрились еще и свет приглушить как-то так, что стало нереально похоже на СССР того времени. Мы уже вообще забыли, как мало было света в нашей стране в те времена в прямом смысле. Помните, как темно было даже в Москве, ведь витрины тогда не сверкали, да и просто работающих фонарей было крайне мало. Так что прежде всего меня подкупила картинка.

Потом до меня постепенно дошло, что в фильме нет никаких героев, только огромное число обычных людей. И вся эта масса делала страшную, смертельно опасную, но рутинную работу. И это продолжалось не день, не неделю, а несколько лет! Они ее делали просто потому, что делать было надо, и все. Потом я прочитала, что в ликвидации той аварии участвовало 800 тысяч человек, только вдумайтесь в эту цифру!

Кто-то плохо осознавал опасность, кто-то очень хорошо понимал, что умрет. Но они все равно делали свою работу. Не рвали на груди рубашку, не выскакивали на адреналине из окопов под пули, а просто пахали день и ночь, каждый на своем участке: физики-ядерщики, шахтеры, солдаты… Вот это, мне кажется, и есть очень серьезное отличие сериала от того, что сняли бы у нас.

Помните советские фильмы о войне с лейтенантами в идеально чистой и подогнанной форме и медсестрами с прическами под бомбами? И вспомните фильм Германа "Проверка на дорогах". Вот такая разница мне приходит в голову. А этот сериал снят с колоссальным уважением к труду этих людей и с полным отвращением к лживой советской морали, согласно которой сообщить о ядерной катастрофе можно только после того, как мировая пресса распространила снимки взорвавшегося реактора. И типа деваться было уже некуда. В этом же ряду находится и история с водружением красного флага на трубе АЭС после того, как погасили пожар. Думала, ну уж это точно "клюква", не может такого быть! Послать солдат облучаться только для того, чтобы повесить флаг?! Люди, это было! Есть живые свидетели.

Я уже три дня читаю все, что могу найти о той аварии. Интервью ликвидаторов, записи журналистов, воспоминания современников. И, конечно, книжку Алексиевич, которая послужила рабочим пособием для сценаристов. Для меня это означает только одно: сериал хорош! Рекомендую всем, кто еще не смотрел.

А тем, кто бьется в псевдопатриотических конвульсиях, советуйте почитать расшифровки кассет академика Легасова, которые он надиктовал перед тем, как повеситься во вторую годовщину аварии. Очень познавательно.

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"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов
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