Сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценкам сайта IMDB.
В рейтинге "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время" сериал "Чернобыль" занял первое место. Следом идут "Планета Земля-2", "Братья по оружию", Планета Земля", "Во все тяжкие" и "Игра престолов".
Отметим, что свое новое детище канал HBO выпустил аккурат к окончанию другого популярного проекта - сериала "Игра престолов".
В основе сюжета "Чернобыля" лежат события 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошла авария.
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