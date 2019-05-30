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Сериал "Чернобыль" обогнал "Игру престолов" по популярности

Культура print

Сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценкам сайта IMDB.


HBO представила трейлер сериала «Чернобыль» / Новости от 29.03.2019 16:36

В рейтинге "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время" сериал "Чернобыль" занял первое место. Следом идут "Планета Земля-2", "Братья по оружию", Планета Земля", "Во все тяжкие" и "Игра престолов".

Отметим, что свое новое детище канал HBO выпустил аккурат к окончанию другого популярного проекта - сериала "Игра престолов".

В основе сюжета "Чернобыля" лежат события 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошла авария. 

 

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Темы HBO IMDB кино фильм сериал Чернобыль Игра престолов
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