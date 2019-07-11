Верховная рада Украины приняла закон о принудительной химической кастрации педофилов.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Также власти постсоветской республики утвердили создание открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Отметим, что законопроект поддержали 247 депутатов Верховной рады. Для того же, чтобы закон был принят, достаточно было набрать и 226 голосов.
Принудительная химическая кастрация, однако, не будет применяться к лицам, совершившим преступления до вступления в возраст совершеннолетия, а также к лицам старше 65 лет.
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