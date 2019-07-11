Латвия близка к судебной тяжбе с Еврокомиссией.
Об этом сообщает латышское ежедневное издание Neatkarīgā Rīta Avīze.
В Риге в начале июля текущего года, пишут авторы материала, было проведено исследование качества воздуха. Выяснилось, напоминают в Neatkarīgā Rīta Avīze, что воздух в столице постсоветской республики слишком грязный.
Метеорологи прогнозируют, что к 2020 году чище воздух в Риге не станет.
Латвия, пишут авторы материала, очевидно, неспособна бороться с этой проблемой. Европейский союз, считают в Neatkarīgā Rīta Avīze, может подать на Латвию в суд из-за неисполнения ею требований ЕС о заботе об экологии.
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