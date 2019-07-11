Евросоюз имеет право подать на Латвию в суд из-за грязного воздуха Риги

Латвия близка к судебной тяжбе с Еврокомиссией.



В Латвии задержали журналиста-борца за права русскоязычного населения / Новости от 24.11.2018 11:50

Об этом сообщает латышское ежедневное издание Neatkarīgā Rīta Avīze.

В Риге в начале июля текущего года, пишут авторы материала, было проведено исследование качества воздуха. Выяснилось, напоминают в Neatkarīgā Rīta Avīze, что воздух в столице постсоветской республики слишком грязный.

Метеорологи прогнозируют, что к 2020 году чище воздух в Риге не станет.

Латвия, пишут авторы материала, очевидно, неспособна бороться с этой проблемой. Европейский союз, считают в Neatkarīgā Rīta Avīze, может подать на Латвию в суд из-за неисполнения ею требований ЕС о заботе об экологии.