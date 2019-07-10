Суд Цюриха запретил петуху кукарекать ночью

Жители Цюриха направили в городской суд коллективный иск на петуха, который мешал им спать по ночам. Истцы тщательно подготовились к заседанию суда и собрали необходимые улики, чтобы доказать вину петуха.



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Они подсчитали, что за ночь животное кукарекает в среднем от 14 до 44 раз, а громкость его криков составляет 84 децибела на расстоянии 15 метров. Недовольные горожане потребовали снести курятник, где проживает петух.

Суд частично удовлетворил требования заявителей. Хозяина животного не стали заставлять сносить курятник, а лишь обязали обеспечить "режим тишины" в ночное время суток, а также усилить звукоизоляцию места, где содержится животное. Теперь петуху запрещено ночью покидать курятник.