Олег Айрапетов: все усилия и вложения России в Грузии давно забыты

Нынешняя грузинская мечта состоит в том, чтобы держать курс на НАТО и Евросоюз, получая максимум экономических плюсов от сотрудничества с Россией.
Большое интервью "Правде.Ру" дал историк Олег Айрапетов.
"Сейчас масса людей любит говорить глупости о том, что Грузия России нужна была только как плацдарм для походов в Индию. Никаких документов в пользу того, что Петербург ставил такие задачи, в природе не существует. Через Грузию нельзя даже Иран контролировать.
Более того, с тем же Ираном до присоединения Грузии Россия практически не воевала, потому что нечего было делить."
"Нынешняя грузинская мечта состоит в том, чтобы держать курс на НАТО и Евросоюз, получая максимум экономических плюсов от сотрудничества с Россией. Однако при такой политике максимума не будет, одними туристами не обойдешься. Когда грузины выходят на улицы, оскорбляют нас — это говорит об отношении к нашей стране в целом. Прежняя история, события, произошедшие сто-двести лет назад, все усилия и вложения России давно забыты."
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