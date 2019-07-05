На официальном сайте английского аукциона "Кристи" появилась новость о продаже бюста фараона Египта Тутанхамона. За статую выручили почти 6 миллионов долларов. Против торгов выступали власти Египта, которые утверждают, что бюст был незаконно вывезен из страны в 70-х годах.
Экс-министр по делам древностей Египта заявил, что эти годы стали самыми непростыми для страны, поскольку тогда Карнакский храм, в котором находилось множество древностей, был разграблен, а экспонаты вывезены за рубеж.
Представители аукциона не будут отменять торги из-за ноты протеста египетских властей. Администрация "Кристи" утверждает, что проданный предмет никогда не был предметом расследования, поэтому его сбыт не противоречит никаким нормам.
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