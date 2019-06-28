Второй приступ Меркель перед саммитом G20 испугал Германию

Ангеле Меркель вновь стало плохо.



Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Новости от 18.06.2019 15:07

Самочувствие канцлера Германии сегодня является одной из самых обсуждаемых тем в немецких средствах массовой информации.

Врачи говорят, что у Ангелы Меркель, скорее всего, есть серьезное заболевание, передает издание Focus.

Юристы и политологи же задумываются о вопросе передачи власти в том случае, если канцлер Германии не сможет работать — эта тема в немецком законодательстве не урегулирована, пишет Bild.

Ангела Меркель, сообщает издание Deutsche Welle, почувствовала себя плохо на представлении нового главы Министерства юстиции Кристины Ламбрехт. Это уже второй раз за девять дней — в первый раз дрожь охватила Меркель во время встречи с прилетевшим в Германию действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Frankfurter Allgemeine Zeitung же сообщает о том, что граждан Германии неоднократные увещевания немецких политиков о якобы хорошем самочувствии Ангелы Меркель не устраивают. Граждане страны переживают — ведь канцлер влияет не только на жизнь Германии, но и играет важную роль в жизни Европы и всего мира в целом.

В сети интернет, бьют тревогу авторы материла, уже кружат "коршуны", радующиеся тому, что "Меркель все".