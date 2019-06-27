"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров". Литовский депутат Эмануэлис Зингерис жестко критиковал Россию, Чеченю и Рамзана Кадырова, он призывал судить главу республики в Гааге за притеснение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.



Кадыров заступился за российскую журналистку, которую толкнул депутат Рады / Новости от 25.01.2019 05:51

Саралиев подошел к Зингерису и представился Рамзаном Кадыровым. Российский депутат сказал своему коллеге, что не позволит и дальше "лить грязь" на Россию, поэтому он прибыл на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Шамсаил Саралиев заявил, что каждый ответит за необоснованный выпад в сторону России.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал о том, чего ждать от восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

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