Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров". Литовский депутат Эмануэлис Зингерис жестко критиковал Россию, Чеченю и Рамзана Кадырова, он призывал судить главу республики в Гааге за притеснение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Саралиев подошел к Зингерису и представился Рамзаном Кадыровым. Российский депутат сказал своему коллеге, что не позволит и дальше "лить грязь" на Россию, поэтому он прибыл на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Шамсаил Саралиев заявил, что каждый ответит за необоснованный выпад в сторону России.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал о том, чего ждать от восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.
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