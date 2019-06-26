Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на июньскую сессию после девятичасового обсуждения.



Возвращение России в ПАСЕ принципиально не изменит отношений с Западом

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал "Правде.Ру" о том, какие перспективы для России открывает это решение европейских партнеров.

По его мнению, возвращение российской делегации в ПАСЕ не приведет к принципиальным изменениям в отношениях России и Запада, появится лишь дополнительная площадка для консультаций, возможно, для каких-то межпарламентских переговоров, но не более того.

В свою очередь комитет по мониторингу парламентской сессии предложил вернуть права российской делегации на определенных условиях. Среди них указана необходимость освобождения из-под ареста украинских моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе. Данные условия необязательны для исполнения и, по словам эксперта, неприемлемы.

"России категорически отрицательно надо на это реагировать. Требования неприемлемы. Если они не будут изменены, Россия не должна их поддерживать ни в коем случае", — считает Владимир Брутер.

Против участия России в июньской сессии Парламентской ассамблеи выступают Украина, Эстония, Грузия, Литва и Латвия, составляющие меньшинство в ПАСЕ. Однако за этими странами стоят Великобритания и Соединенные Штаты, которые не допустят сближения России с Западной Европой.

"Это мы должны понимать, это сближение против интересов Соединенных Штатов. И они будут делать все, чтобы отношения России с Германией, с Францией прежде всего, оставались плохими", — отметил для "Правды.Ру" эксперт.

"Что касается восточноевропейских стран, они всегда почему-то помнят, что они являются неким санитарным кордоном, а за ними стоит интерес большого заокеанского брата, который никакого отношения в Восточной Европе не имеет и даже не очень хорошо знает, где эти страны находятся, — сказал "Правде.Ру" Владимир Брутер. — Поэтому я бы посоветовал восточноевропейцам быть немножко более конструктивными".

Затем собеседник "Правды.Ру" еще раз подчеркнул, что отношения России с Западной Европой сложные, многие вопросы выходят за рамки сессии ПАСЕ. Но участие российской делегации может стать первым шагом к их решению.

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