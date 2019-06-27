Демократы назвали Китай и ядерное оружие главными угрозами США

Участники телевизионных дебатов среди претендентов в кандидаты на пост президента США от демократов назвали в числе главных угроз Китай и ядерное оружие.



Пентагон назвал Россию главной угрозой США

Ведущий попросил каждого из присутствующих политиков-демократов назвать наиболее серьезную геополитическую угрозу для США.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли назвала основной угрозой действующего президента Дональда Трампа. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио стал единственным, кто в своем ответе упомянул Россию.

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард назвала главной угрозой риск ядерной войны. Ее поддержал и политик Джон Дилени, назвавший ядерное оружие "крупнейшей геополитической угрозой". Он добавил, что "наиболее серьезный вызов в сфере геополитики исходит от Китая". Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар также посчитал Китай главной экономической угрозой. Такой же ответ дал и конгрессмен от штата Огайо Тим Райан.