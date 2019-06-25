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Источник Правда.Ру

Первая зарплата Зеленского на посту главы Украины составила 483 доллара

Мир » Бывший СССР » Украина print

Первая зарплата действующего президента Украины Владимира Зеленского на посту главы постсоветской республики составила 12,7 тысяч гривен.


Зеленский рассказал о пережитом унижении от...

Об этом сообщает издание "Фактор", получившее от администрации президента ответ на свой запрос.

Отметим, что 12,7 тысяч гривен равняются 483 американским долларам или же 30 тысячам рублей.

Также в администрации президента Украины отметили, что заработная плата Владимира Зеленского после уплаты налогов была депонирована — то есть передана на организованное хранение.

Отметим, что администрация президента постсоветской республики в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщала и о заработках бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Специалисты указали, что экс-глава Незалежной за минувший год заработал порядка 10 тысячи долларов. Вся эта сумма, отметили в администрации президента, была якобы направлена на благотворительность.

Напомним, что Владимир Зеленский занимает пост главы Украины с 20 мая текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины уволил сразу трех губернаторов постсоветской республики.

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Темы работа украина зарплата зеленский порошенко
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