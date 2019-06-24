Действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об освобождении занимаемых должностей глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Речь идет о Игоре Гудниче, Алексее Муляренко и Александре Вельбовце.
Также глава постсоветской республики уволил Александра Шмитько с должности главы управления Службы безопасности в Крыму.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.