Власти Грузии должны дать гарантию обеспечения безопасности туристов из России. Если этого не будет сделано, то туризм перестанет развиваться. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя указ президента Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией.
"Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы", - передает его слова агентство ТАСС.
По мнению депутата, радикалы и оппозиционные политики, устраивающие антироссийские провокации в Грузии, "бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса".
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