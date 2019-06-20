Бежавший северокорейский дипломат предсказал крах государственного строя КНДР

Военный переворот в Северной Корее невозможен.



Ким Чен Ын показал «расстрелянного» южнокорейскими...

Об этом на пресс-конференции в Токио, столице Японии, заявил бывший высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо.

Напомним, что он занимал пост советника-посланника посольства КНДР в Лондоне, столице Великобритании. В 2016 году Тхэ Ён Хо с семьей бежал в Южную Корею.

По словам Тхэ Ён Хо, на сегодняшний день в Северной Корее нет каких-либо возможностей устроить государственный переворот или же свергнуть национального лидера Ким Чен На.

Однако, убежден Тхэ Ён Хо, крах государственного строя КНДР неизбежен. Дело в том, что тамошние жители в условиях развития рыночной экономики в последние годы получают все больше новостей о жизни из-за рубежа.

Действующую власть это пугает, указывает Тхэ Ён Хо.