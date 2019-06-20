Военный переворот в Северной Корее невозможен.
Об этом на пресс-конференции в Токио, столице Японии, заявил бывший высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо.
Напомним, что он занимал пост советника-посланника посольства КНДР в Лондоне, столице Великобритании. В 2016 году Тхэ Ён Хо с семьей бежал в Южную Корею.
По словам Тхэ Ён Хо, на сегодняшний день в Северной Корее нет каких-либо возможностей устроить государственный переворот или же свергнуть национального лидера Ким Чен На.
Однако, убежден Тхэ Ён Хо, крах государственного строя КНДР неизбежен. Дело в том, что тамошние жители в условиях развития рыночной экономики в последние годы получают все больше новостей о жизни из-за рубежа.
Действующую власть это пугает, указывает Тхэ Ён Хо.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".