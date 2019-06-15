На Украине ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу "Дружба"

Пресс-служба "Укртранснафты" рассказала об обнаружении двух незаконных подключений к нефтепроводу "Дружба". Специалисты компании обнаружили повреждения трубопровода из-за несанкционированных подключений.



Глава «Транснефти» доложил Путину о ситуации с нефтепроводом «Дружба» / Новости от 30.04.2019 21:41

Злоумышленники врезали в основную трубу шланг и незаконно перекачивали российскую нефть. Через 50 километров от первого незаконного подключения специалисты обнаружили еще одно. Там был обнаружен кран со шлангом высокого давления. Аварийные бригады устранили незаконные подключения к нефтепроводу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Белнефтехим" подсчитал ущерб от загрязнения нефтепровода "Дружба" и потребовал от России выплатить компенсации.

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