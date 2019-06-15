Пресс-служба "Укртранснафты" рассказала об обнаружении двух незаконных подключений к нефтепроводу "Дружба". Специалисты компании обнаружили повреждения трубопровода из-за несанкционированных подключений.
Злоумышленники врезали в основную трубу шланг и незаконно перекачивали российскую нефть. Через 50 километров от первого незаконного подключения специалисты обнаружили еще одно. Там был обнаружен кран со шлангом высокого давления. Аварийные бригады устранили незаконные подключения к нефтепроводу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Белнефтехим" подсчитал ущерб от загрязнения нефтепровода "Дружба" и потребовал от России выплатить компенсации.
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